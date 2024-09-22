В Чаде пропали российские социологи

Стало известно о пропаже Максима Шугалея и Самера Суэйфана — российских специалистов в области социологии, прибывших в африканский Чад. Об этом пишет РИА Новости .

С социологами не могут выйти на связь с 19 сентября. Последний раз их удерживали в аэропорту Нджамены в Чаде, куда они прибыли, вероятно, по работе. Это уже не первая их поездка в страну Центральной Африки, однако в этот раз их не пропустили через границу. Собеседники федерального агентства отметили, что россиян задержали без объяснения причин.

Информацию о загадочной пропаже российских социологов комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, посольство РФ в контакте с чадской стороной, в ситуации разбираются.

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