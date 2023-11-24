МИД РФ рассказал, сколько россиян эвакуировали из сектора Газа
Фото: [©МЧС РФ/РИА Новости]
МИД РФ сообщает, что из сектора Газа вывезены почти все обратившиеся за помощью россияне. Подробности рассказало РИА Новости.
По данным МИД, на сегодняшний день из сектора удалось эвакуировать 761 гражданина России. Всего за помощью обратились 965 россиян. Помощь в эвакуации оказывают власти Египта, Палестины и Израиля. Также сообщается, что уже 657 россиян вместе с семьями были отправлены в Москву из Каира на спецсейсах МЧС.
Также известно, что границу на КПП «Рафах» в направлении Египта пересекли еще 104 гражданина России, они уже отправлены в Москву самолетом.