МИД РФ рассказал, сколько россиян эвакуировали из сектора Газа

МИД РФ сообщает, что из сектора Газа вывезены почти все обратившиеся за помощью россияне. Подробности рассказало РИА Новости .

По данным МИД, на сегодняшний день из сектора удалось эвакуировать 761 гражданина России. Всего за помощью обратились 965 россиян. Помощь в эвакуации оказывают власти Египта, Палестины и Израиля. Также сообщается, что уже 657 россиян вместе с семьями были отправлены в Москву из Каира на спецсейсах МЧС.

Также известно, что границу на КПП «Рафах» в направлении Египта пересекли еще 104 гражданина России, они уже отправлены в Москву самолетом.