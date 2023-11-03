МИД РФ высылает болгарского корреспондента в ответ на преследование русского журналиста

После начала преследования журналиста «Российской газеты» Александра Гацака в болгарской Софии российский МИД принял ответные меры. Министерство предписало шеф-корреспонденту Болгарского национального радио Ангелу Григорову сдать аккредитационное удостоверение, позволявшее ему работать в Москве, и немедленно покинуть Россию.

Однако ведомство подчеркнуло, что Россия готова пойти на уступки и позволить болгарскому журналисту продолжить работу в стране, если власти Болгарии позволят работать Гацака и перестанут привлекать спецслужбы к преследованию.