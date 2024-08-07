МИД РФ: за год более полумиллиона иностранцев оформили электронные визы

За год работы системы единой электронной визы для въезда иностранных граждан в Россию ее оформили 540,9 тыс. иностранцев, сообщает РБК, изучив данные консульского департамента МИД РФ.

Единая электронная виза действительна для пересечения границы любым видом транспорта. Срок действия — 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России можно лишь 16 суток. Стоимость оформления документа не превышает $52.

Почти половина всех оформленных электронных виз приходится на Китай (254,2 тысячи). Охотно пользуются новым сервисом граждане Саудовской Аравии (43,4 тысячи), Германии (42,6 тысячи), Турции (32,8 тысячи) и Эстонии (28,6 тысячи).

Во вторую пятерку стран, граждане которых оформили электронные визы в Россию, входят Индия, Латвия, Иран, Кувейт и Литва.

При этом гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович считает, что граждане Китая в основном пользуются электронными визами для деловых поездок, Саудовской Аравии — для туристических, а Германии и прибалтийских стран — с целью посещения родственников.

Ранее сообщалось, что турецкие туроператоры предложили отказаться от системы «все включено» для повышения качества услуг.