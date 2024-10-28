МИД России предупредил Францию о риске оказаться на задворках истории

Внешнеполитическое ведомство России указало Франции на риск остаться на задворках исторического процесса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Францией и СССР.

Министерство иностранных дел Российской Федерации обратило внимание Франции на потенциальные последствия, если страна продолжит цепляться за доминирование западных стран, уходящее в прошлое.

Москва уверена, что кризис в отношениях с Парижем преодолеваем, но восстановление прежних форм сотрудничества вряд ли возможно. Доверие между двумя странами оказалось серьезно подорвано и, вероятно, останется под вопросом на длительный срок.

Ранее во Франции затронули вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине.