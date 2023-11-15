МИД считает безнравственными условия допуска российских гимнасток до мировых соревнований
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
В МИД РФ прокомментировал условия допуска российских гимнасток до международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безнравственными условия, на которых Международная федерация гимнастики согласилась допустить российских спортсменок до участия в соревнованиях. По требованию организации, для допуска спортсменам необходимо надеть форму светло-синего оттенка и использовать только полностью белые предметы художественной гимнастики в выступлениях. Захарова назвала это проявлением сегрегации спортсменов по национальному признаку.
При этом дипломат отметила, что такая цветовая гамма только на руку России, так как в действительности это государственные цвета: синий проявится в купальниках, а белый в мячах, лентах и другом инвентаре. Также Захарова обратилась непосредственно к гимнасткам, подчеркнув, что в России красный цвет означает красоту, а все российские спортсменки красавицы.