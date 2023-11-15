МИД считает безнравственными условия допуска российских гимнасток до мировых соревнований

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безнравственными условия, на которых Международная федерация гимнастики согласилась допустить российских спортсменок до участия в соревнованиях. По требованию организации, для допуска спортсменам необходимо надеть форму светло-синего оттенка и использовать только полностью белые предметы художественной гимнастики в выступлениях. Захарова назвала это проявлением сегрегации спортсменов по национальному признаку.

При этом дипломат отметила, что такая цветовая гамма только на руку России, так как в действительности это государственные цвета: синий проявится в купальниках, а белый в мячах, лентах и другом инвентаре. Также Захарова обратилась непосредственно к гимнасткам, подчеркнув, что в России красный цвет означает красоту, а все российские спортсменки красавицы.