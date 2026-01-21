Миф о 20 минутах: почему скорая в регионах не сможет летать вопреки нормативам

В информационном поле появились сообщения о якобы ужесточении правил для службы скорой медицинской помощи (СМП) с утверждением норматива приезда в 20 минут. Однако экспертный анализ показывает, что речь идет не о нововведении, а о продлении существующего параметра, который имеет условный характер и серьезно зависит от региональных условий.

Как пояснил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович для RuNews24.ru, в новой редакции программы государственных гарантий на 2026–2028 годы, утвержденной правительством, зафиксировано то же значение — 20 минут, что действовало и ранее. Более того, документ сохраняет для субъектов Федерации право самостоятельно корректировать этот норматив, ссылаясь на такие объективные факторы, как удаленность населенных пунктов, состояние дорожной сети и низкую плотность населения. Таким образом, на федеральном уровне это не жесткий стандарт, а скорее целевой ориентир, к которому следует стремиться там, где это географически и логистически выполнимо.

Основная проблема заключается в практической реализации этого норматива на местах. За своевременность прибытия скорой помощи отвечают региональные и муниципальные власти, которые формируют территориальные программы и распределяют ресурсы. В условиях огромных расстояний, бездорожья и кадрового дефицита в ряде территорий соблюдение 20-минутного интервала часто становится физически невозможным. Риском такой системы, как отмечают аналитики, является формальный подход к отчетности, когда для «улучшения» статистики вызовы могут необоснованно переквалифицироваться из экстренных в неотложные.

С практической точки зрения, продление существующего норматива указывает на то, что ключевым вопросом остается не цифра в документе, а ресурсное обеспечение службы СМП на местах. Реальным инструментом улучшения ситуации являются предусмотренные программой субсидии отдельным регионам, а также право регионов устанавливать дифференцированные нормативы. Для жителей это означает, что фактическое время ожидания скорой по-прежнему в большей степени зависит от эффективности работы местных властей и доступности финансирования, чем от федеральных предписаний.

Таким образом, актуальной задачей становится не ужесточение нормативов, а комплексное укрепление материально-технической базы службы СМП, решение кадровых вопросов и выстраивание разумной логистики в каждом конкретном субъекте Федерации, чтобы целевой ориентир постепенно превращался в повседневную реальность.

