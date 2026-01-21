С января 2026 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в программе обязательного медицинского страхования. Поправки направлены на расширение доступности медицинских услуг и внедрение новых форматов оказания помощи, сообщает rusamara .

Ключевым нововведением стало официальное включение дистанционных консультаций (телемедицины) в систему ОМС. Пациенты получили право выбора между очным и удаленным форматом взаимодействия с врачом. В сфере охраны материнства и детства в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС, добавлен неинвазивный пренатальный тест (НИПТ). Этот метод позволяет проводить скрининг на хромосомные аномалии плода без инвазивного вмешательства.

Для пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом вводится система дистанционного мониторинга. Им могут быть предоставлены тонометры и глюкометры с функцией передачи данных лечащему врачу для своевременной коррекции терапии.

Сокращены максимальные сроки ожидания медицинской помощи при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания. Консультация кардиолога должна быть проведена в течение 3 рабочих дней, а необходимые обследования — в течение 7 рабочих дней.

Также в программу диспансеризации для граждан в возрасте 18–40 лет включен анализ на липидный профиль. Помимо этого, в поликлиниках начинают работу Центры медицины здорового долголетия, где можно пройти комплексную оценку состояния организма.

