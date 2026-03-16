Миф о мхе и цена промедления: трагедия семьи Усольцевых оголила системные ошибки туристов

Исчезновение семьи Усольцевых в горной местности стало очередным напоминанием о том, насколько беспощадной может быть дикая природа к неподготовленному человеку. Поисковые операции, не приносящие результата в первые дни, резко снижают шансы на благополучный исход из-за потери «золотого времени». Координатор красноярского отряда «ЛизаАлерт» Игорь Дубровский в беседе с «ФедералПресс» проанализировал основные ошибки пропавших туристов и сформулировал жесткий регламент подготовки к любому выходу на природу.

Главным врагом спасателей остается упущенное время. Статистика отряда неумолима: если заявка о пропаже поступает в течение первых 24 часов, вероятность найти человека живым достигает 90%. Однако уже на третьи сутки этот показатель падает до критических 50% и продолжает стремительно сокращаться. Именно поэтому информирование близких о маршруте и контрольном времени возвращения является не формальностью, а базовым условием выживания.

Подготовка к выходу: обязательный чек-лист

Перед тем как войти в лес, необходимо собрать минимальный набор снаряжения, который позволит дождаться помощи даже в случае травмы или потери ориентиров:

полностью заряженный мобильный телефон и внешний аккумулятор (пауэрбанк);

запас воды и высококалорийной еды;

средства разведения огня (спички в непромокаемой упаковке или зажигалка);

свисток для подачи звуковых сигналов и мощный фонарь;

защита от осадков (дождевик или плотная полиэтиленовая пленка);

ярка одежда, контрастирующая с цветами леса (камуфляж — главный враг поисковика).

Анализ лесных инцидентов показывает, что народные приметы вроде мха на деревьях или формы муравейников в реальности не работают и лишь дезориентируют людей. Вместо этого эксперты советуют запоминать линейные объекты: линии электропередачи, просеки, овраги или реки.

Если осознание того, что путь потерян, уже наступило, единственно верная стратегия — немедленная остановка. Хаотичное движение в состоянии паники, особенно в сумерках, ведет к травмам и удалению от районов первичного поиска. При наличии минимальной связи необходимо сразу набрать номер «112». Этот вызов доступен даже при отсутствии сети конкретного оператора. После этого следует связаться с горячей линией поискового отряда, где специалисты направления «Лес на связи» смогут скоординировать действия человека дистанционно.

Алгоритм действий при ожидании помощи:

Сохранение энергии: нужно найти сухое открытое место и обустроить лежку не на голой земле, чтобы избежать переохлаждения.

Подача сигналов: использование ярких предметов для обозначения себя с воздуха, разведение костра, периодические удары палкой по дереву.

Экономия заряда: нельзя использовать телефон для развлекательных целей или долгих разговоров с обеспокоенными родственниками.

Реакция на шум: следует откликаться на крики и звуки сирен, но не пытаться идти на них в темноте.

Родственникам пропавших важно помнить: регламента «трех суток» для подачи заявления в полицию не существует. Обращаться в органы правопорядка и к волонтерам нужно сразу, как только человек не вернулся в назначенный срок. Самая эффективная помощь от близких в такой ситуации — это предоставление актуального фото и тесное сотрудничество с поисковыми группами на месте.

Ранее сообщалось, что новый турист бесследно исчез в той же зоне, что и Усольцевы. Напомним, что семью с ребенком ищут уже с 28 сентября 2025 года.