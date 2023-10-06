МиГ-31 предотвратил нарушение границы ВМС США P-8A Poseidon
Фото: [©Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости]
6 октября в Норвежском море произошел очередной провокационный инцидент на российской границе.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны, российский истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение границы страны со стороны американского морского патрульного самолета P-8A Poseidon ВМС США.
Инцидент произошел в районе Норвежского моря. Согласно официальному заявлению ведомства, в момент приближения российского истребителя, иностранный военный самолет резко развернулся и не продолжил движение в сторону российской границы. Минобороны РФ подчеркнуло, что действия российских сил были в строгом соответствии с современными мировыми соглашениями и международными регламентами, регулирующими поведение военных воздушных сил в подобных ситуациях.