МиГ-31 предотвратил нарушение границы ВМС США P-8A Poseidon

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны, российский истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение границы страны со стороны американского морского патрульного самолета P-8A Poseidon ВМС США.

Инцидент произошел в районе Норвежского моря. Согласно официальному заявлению ведомства, в момент приближения российского истребителя, иностранный военный самолет резко развернулся и не продолжил движение в сторону российской границы. Минобороны РФ подчеркнуло, что действия российских сил были в строгом соответствии с современными мировыми соглашениями и международными регламентами, регулирующими поведение военных воздушных сил в подобных ситуациях.