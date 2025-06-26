Бывший участник специальной военной операции (СВО), прибывший в Россию как мигрант, обратился в организацию «Русская община» за поддержкой, и ему была оказана необходимая помощь. Об этом заявила сама «Русская община» в телеграм-канале.

В центре внимания оказался Шарифхуджа Ермахмадов, ветеран ЧВК «Вагнер». Получив ранение в районе проведения СВО, он был номинирован на медаль «За отвагу», но столкнулся с трудностями при оформлении документов. В результате он обратился за содействием к представителям общественности.

Общественные деятели оказали ветерану помощь в решении его проблемы. На видеозаписи Ермахмадов выразил признательность участникам движения за оказанную ему поддержку. Представители «Русской общины» подчеркнули свою готовность оказывать помощь участникам спецоперации, независимо от их этнической принадлежности.

Ранее скандальный экс-депутат Баранов заявил о создании альтернативы «Русской общине» для мигрантов и кавказцев.