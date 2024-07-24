Мигрант выгнал пассажиров из такси из-за поездки за 100 рублей

В Ноябрьске водитель такси среднеазиатской внешности посчитал, что не должен везти компанию за сто рублей и выгнал их со скандалом. Сами несостоявшиеся пассажиры пожаловались, что мужчина напал на них и сыпал угрозами. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на информацию из местных сообществ.

Как правило, в сервисах такси водитель видит пункт назначения и остальные детали только после того, как забирает пассажиров. Так произошло в случае из ямальского города. Там компания хотела доехать из промзоны до карьера. Расстояние небольшое, стоимость — 100 рублей.

Ноябрьский таксист увидел пункт назначения и ему не понравился выбор клиентов, а особенно — стоимость. Водитель в грубой форме заявил, что не повезет пассажиров «за копейки». Компания отметила, что ранее не сталкивалась с таким, хотя неоднократно заказывала такси по маршруту.

«В ответ водитель начал агрессивно выходить из машины, ругаться, угрожать мне и пытаться нанести телесные повреждения», — рассказал один из участников конфликта.

В комментариях сообщества некоторые усомнились, что водитель мог грубо повести себя с пассажирами, так как нет видео и других доказательств. Тем более, всегда можно обратиться в поддержку, если это был не бомбила.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе таксист сбил мужчину, стоящего у мусорных контейнеров.