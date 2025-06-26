Мигранта после скандала с разделкой барана в Москве депортировали

Один из мигрантов, причастных к скандальному инциденту с разделкой барана в Москве на детской площадке, был выслан за пределы Российской Федерации, сообщило издание «Регнум» в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее группу иностранцев, занимающихся разделкой туши барана прямо на территории детской площадки одного из жилых комплексов столицы.

Собеседник издания сообщил, что один из мигрантов, засветившихся на видеозаписи, уже депортирован. Другой участник этого события был арестован и приговорен к 15 суткам административного ареста. Однако, как пояснил источник, к нему не была применена процедура депортации, так как он является гражданином России.

Несмотря на то что владелец квартиры принял решение о выселении мигрантов, по данным издания, семья до сих пор проживает в этой квартире.

После произошедшего один из участников инцидента с разделкой барана обратился к женщине, снявшей видео. Она рассказала, что иностранец принес ей свои извинения и заверил, что подобное больше не повторится.

Ранее сообщалось, что более 14 тыс. человек пострадали при жертвоприношениях в Турции.