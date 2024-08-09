Возможности трудоустройства ограничат для мигрантов в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, согласно которому с 2025 года для мигрантов, работающих по патенту, будет запрещено трудоустройство в ряде сфер, сообщило РИА Новости .

Соответствующий указ о запрете хозяйствующим субъектам привлекать к работе иностранных граждан, работающих по патентам, в ряде отраслей экономики, вступит в силу 1 марта 2025 года.

Согласно новому документу, мигрантам запретят работать в службах такси и на арендованных легковых автомобилях, в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных торговых точках.

Глава региона принял решение о введении такого запрета после предложений ГУ МВД России по Красноярскому краю и Федерации профсоюзов. Уточняется, что новый указ позволит обеспечить безопасность, а также снизить число правонарушений, совершаемых иностранными гражданами.

Губернатор также поручил исследовать иные отрасли экономики, где могут потребоваться аналогичные меры.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья провел совещание с правоохранителями на тему миграционной политики в регионе. В частности, обсудили вопросы безопасности и новые меры, введенные для снижения количества правонарушений, совершаемых мигрантами.