Мигрантам с низкой квалификацией хотят запретить привозить семьи в Россию

Прибывающие в Россию на заработки мигранты с низкой квалификацией не должны привозить с собой семьи. Соответствующее заявление было сделано председателем Государственный Думы Вячеславом Володиным во время выездного совещания аппарата в Самаре, а опубликовано на сайте парламента.

Во время встречи он заявил, что за прибывшего на территорию РФ мигранта должно нести ответственность предприятие, по приглашению которого он и приехал.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать», — сказал Володин.

Представитель Госдумы так же рассказал, что депутаты получают письма от жителей Самарской области, которые обеспокоены положением вещей в действующей миграционной политики. Володин заявил о приоритете этого вопроса в работе Госдумы. В сфере миграции за последнее время было принято шесть новых законов, и работа в этом направлении продолжается.

«Государственная дума приняла шесть законов в этой сфере. Еще ряд законопроектов находится сейчас в портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций. Мы их будем рассматривать до конца текущего года», — сказал он.

Во время диалога Володин отметил, что надо помогать людям решать проблемы, которыми они обеспокоены. Возникающие задачи предстоит решать комплексно, учитывая роль мигрантов в росте экономики, а также желании иностранных специалистов адаптироваться к принятым общественным правилам в России.

Ранее сообщалось о том, что с начала 2024 года в Нижегородской области гражданства РФ по тем или иным причинам были лишены более десяти мигрантов. Так, один из гостей нашей страны оказался замешан в незаконном обороте наркотических средств.