Мигрантов-нелегалов массово депортировали из Нового Уренгоя

В прошлом году из газовой столицы ЯНАО выдворили десятки мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом и изменениях в правилах для приезжих пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Департамент общественной безопасности и гражданской защиты администрации.

В России поменялись миграционные правила, о чем напомнили в департаменте. Там отметили, что изменения положительно скажутся на качестве жизнях тех, кто законно пребывает в стране, а также послужат уроком для нарушителей.

К нелегалам будет применяться режим высылки, а все данные о них будут вноситься в специальный реестр. Нарушители получат предписание с требованием явиться в миграционный отдел, но если иностранец не явится дважды, то третье предупреждение станет последним — дальше лишь высылка.

Отметили, что в 2024 году только из одного Нового Уренгоя депортировали 180 мигрантов, находящихся в стране нелегально или нарушивших другие миграционные нормы.

Примечательно, что по новым правилам в особый реестр рискуют попасть также работодатели, которые незаконно используют труд иностранных работников.

Ранее сообщалось, что российских полицейских наделят правом беспрепятственно входить в дома мигрантов.