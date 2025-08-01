Мигрантов оштрафовали за работу в России без документов

На железнодорожном вокзале Ноябрьска транспортные полицейские задержали троих граждан стран СНГ, нарушивших миграционное законодательство. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мужчины прибыли поездом Уфа — Новый Уренгой без необходимых документов для легального пребывания в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди задержанных — двое 33-летних граждан Таджикистана и 34-летний узбекистанец.

Как выяснилось, все иностранцы приехали в регион в поисках работы, но не оформили специальное разрешение, обязательное для въезда иностранцев на территорию ЯНАО.

После доставки в дежурную часть полиции всем троим выписали административные штрафы по 2000 рублей. Им разъяснили миграционные правила региона, где действуют особые ограничения на въезд иностранных граждан. Следующее нарушение может привести к более строгим наказаниям.

Ранее сообщалось, что силовики остановили канал фиктивного трудоустройства мигрантов. Схема работала благодаря предприимчивой иностранке.