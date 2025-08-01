Мигрантов оштрафовали за работу в России без документов
Трое мигрантов задержаны в Ноябрьске за нарушение правил въезда на Ямал
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
На железнодорожном вокзале Ноябрьска транспортные полицейские задержали троих граждан стран СНГ, нарушивших миграционное законодательство. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Мужчины прибыли поездом Уфа — Новый Уренгой без необходимых документов для легального пребывания в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди задержанных — двое 33-летних граждан Таджикистана и 34-летний узбекистанец.
Как выяснилось, все иностранцы приехали в регион в поисках работы, но не оформили специальное разрешение, обязательное для въезда иностранцев на территорию ЯНАО.
После доставки в дежурную часть полиции всем троим выписали административные штрафы по 2000 рублей. Им разъяснили миграционные правила региона, где действуют особые ограничения на въезд иностранных граждан. Следующее нарушение может привести к более строгим наказаниям.
Ранее сообщалось, что силовики остановили канал фиктивного трудоустройства мигрантов. Схема работала благодаря предприимчивой иностранке.