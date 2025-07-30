Силовики остановили канал фиктивного трудоустройства мигрантов

В Тюмени сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной схемы по незаконной легализации мигрантов. Центральной фигурой оказалась 56-летняя гражданка одной из стран Центральной Азии, которая организовала канал фиктивного трудоустройства иностранцев, передает nashgorod.ru.

Как установили правоохранители, женщина заключала с мигрантами поддельные трудовые договоры от имени юридического лица, после чего передавала им комплекты документов для предоставления в миграционную службу. За свои услуги она получала денежное вознаграждение, создавая видимость законного пребывания иностранцев в России.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мать подростка, напавшего на девочку, могут выдворить из России.