Мигранты наплевали на жильцов и превратили диспетчерскую ЖК «Мякинино парк» в ночлежку

Жильцы жилого комплекса «Мякинино парк» обнаружили, что в помещении диспетчерской службы обосновались мигранты. В ответ на жалобы жильцов представители управляющей компании «ПИК-Комфорт» заявили, что это они предоставили мигрантам помещение. Об этом передает сетевое издание Readovka в своем телеграм-канале.

Как поведали осерчавшие владельцы квартир, в помещение, где находятся пульты от охранной сигнализации, системы пожаротушения и камеры видеонаблюдения, были заселены посторонние лица по инициативе сотрудницы управляющей компании «ПИК-Комфорт». По информации от жильцов, сотрудница предоставила гостям ключи от всех помещений во дворе корпуса №3, что позволило им свободно перемещаться по территории.

«Двухъярусные кровати с мигрантами, их сушащееся нижнее белье и кухня — так выглядит диспетчерская в московском ЖК «Мякинино парк». «ПИК-Комфорт», славящаяся подобными выходками, заявила, что это охрана. Однако, по словам жильцов, в ЖК ее нет и не было», — приводится в публикации.

Также в квитанциях, которые получают владельцы квартир, увеличился размер платежей за коммунальные услуги и содержание мест общего пользования. Жильцы выражают недовольство тем, что причиной этому стали выходцы из Средней Азии, буквально оккупировавших незаселенный корпус ЖК.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском выявили нелегальных мигрантов. Они жили в здании бывшей школы, все десять обнаруженных иностранцев виновны в незаконной работе на российской территории. Их пообещали депортировать за рубеж, а на часть из них был дополнительно наложен штраф.