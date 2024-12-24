Мигранты незаконно вселились в технические помещения в жилом комплексе Сколково

Граждане ближнего зарубежья оригинально решил вопрос с жильем в жилом комплексе «Инновация», который находится в московском Сколково. Они вселились в технические помещения, где, по правилам, никто не должен проживать. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В ЖК «Инновация», который расположен на бульваре Эйнштейна, появилось минимум шесть незапланированных квартир. Их переоборудовали из технических кладовых, а затем в них вселились граждане ближнего зарубежья, причем они даже отремонтировали часть из этих комнат. Их не смутило то, что в данных помещениях нельзя проживать, они утверждают, что у них есть договоренности на разных уровнях.

«Устраивают свинарник в подъезде, постоянно курят и готовят на электрических плитах что-то очень зловонное. На все жалобы — угрожают и хвастаются своей дружбой с участковым», — указал микроблог.

Мигранты утверждают, что они платят за покровительство, которое им оказывают и правоохранители, и управляющая компания, и работники организации, выступающей в качестве застройщика.

Ранее сообщалось, что в Москве был осужден высокопоставленный полицейский за организацию незаконной миграции. Бывший замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД получил 6,5 лет колонии, столько же дали начальнику отдела из того же управления. Двум бизнесменам, которые выступали в качестве их подельников, дали чуть меньше, всего по шесть лет лишения свободы каждому.