Мигранты в Подмосковье устроили игру с тушей козла на поле

Видеозапись запечатлела, как группа мигрантов развлекалась с обезглавленным животным в Раменском районе Московской области. Кадры, снятые случайным свидетелем, были опубликованы в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Readovka.

На видеозаписи видно, как мужчины, предположительно выходцы из Киргизии и Таджикистана, катаются на лошадях по полю в Подмосковье, соревнуясь друг с другом за тушу козла, которую они пытаются закинуть в самодельные ворота.

Помимо участников на поле, расположенном недалеко от Москвы, собрались сотни зрителей.

Данное событие вызвало негодование среди жителей Подмосковья, однако правоохранительные органы не обнаружили никаких нарушений в действиях мигрантов с тушей животного.

