Мигранты-закладчики попались с наркотиками в ЯНАО
Полиция поймала узбекистанцев в Новом Уренгое с 200 граммами наркотиков
Фото: [Медиасток.рф]
В газовой столице ЯНАО задержали двух уроженцев Узбекистана. Их подозревают в обороте наркотиков, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Правоохранители нашли у иностранцев пакет, обмотанный изоляционной лентой. Его масса составила свыше 200 граммов. Внутри пакета находились свертки с порошкообразным веществом, предположительно, наркотиками.
По предварительным данным, иностранцы хотели сделать около 100 тайников-закладок по Новому Уренгою. Их планам помешали сотрудники МВД совместно с СОБРом Росгвардии.
За покушение на сбыт запрещенных веществ подозреваемые могут получить до 20 лет колонии. Их отправили под арест до завершения расследования и суда.
Ранее сообщалось, что в Москве суд сократил срок осужденному за сбыт наркотиков американцу.