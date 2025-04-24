Мигранты-закладчики попались с наркотиками в ЯНАО

В газовой столице ЯНАО задержали двух уроженцев Узбекистана. Их подозревают в обороте наркотиков, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Правоохранители нашли у иностранцев пакет, обмотанный изоляционной лентой. Его масса составила свыше 200 граммов. Внутри пакета находились свертки с порошкообразным веществом, предположительно, наркотиками.

По предварительным данным, иностранцы хотели сделать около 100 тайников-закладок по Новому Уренгою. Их планам помешали сотрудники МВД совместно с СОБРом Росгвардии.

За покушение на сбыт запрещенных веществ подозреваемые могут получить до 20 лет колонии. Их отправили под арест до завершения расследования и суда.

Ранее сообщалось, что в Москве суд сократил срок осужденному за сбыт наркотиков американцу.