В Москве суд сократил срок осужденному за сбыт наркотиков американцу

Второй кассационный суд Москвы принял решение о смягчении наказания для гражданина США Роберта Вудлэнда, приговоренного в РФ за сбыт наркотических веществ, сообщило РБК со ссылкой на адвоката американца Станислава Кшевицкого. Отмечается, что срок лишения свободы сокращен с 12,5 до 9,5 года.

Вудлэнд был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима в июле 2024 года. Суд признал его виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере совершенной организованной группой.

По данным следствия, 3 января 2024 года Вудлэнд забрал крупную партию наркотического вещества из тайника в Мытищах и попытался перевезти ее в Москву. Его задержала полиция в момент, когда американец прятал пакетики с наркотиками в новом тайнике.

Адвокат Кшевицкий сообщил, что защита настаивала на частичном признании вины своего подопечного. Вудлэнд признал употребление наркотиков, однако отрицал факт их сбыта.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы отправил американца Джозефа Татера на принудительное лечение.