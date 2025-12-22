«Переходите на национальные сервисы»: Роскомнадзор допустил полную блокировку популярного мессенджера

Популярный мессенджер WhatsApp* могут полностью отключить в России. К такому финалу приведут поэтапные ограничения, если сервис не станет соблюдать местные законы, заявили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство подтвердило, что ограничительные меры в отношении платформы уже вводятся. Решение связано с системным невыполнением компанией требований российского законодательства. В регуляторе указывают, что мессенджер используют для организации запрещенной деятельности, включая террористические угрозы, мошенничество и вербовку, но владельцы сервиса не борются с этим.

Процесс ограничения доступа сделали поэтапным, чтобы у десятков миллионов пользователей было время адаптироваться и выбрать другие средства связи. Роскомнадзор прямо рекомендует переходить на отечественные сервисы, которые, по мнению регулятора, демонстрируют большую готовность к сотрудничеству.

На этом фоне многие абоненты уже столкнулись с перебоями в работе приложения. Ранее, в конце ноября, РКН впервые анонсировал меры против WhatsApp. Полная блокировка станет крайней мерой, если диалог с владельцами платформы так и не даст результата.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что платформа Roblox готова работать в России с соблюдением закона.