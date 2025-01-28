Миграционная служба США заморозила программу для беженцев из Украины

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила о приостановке приема заявок для участия в программе помощи украинским беженцам «Объединение ради Украины» (United for Ukraine, U4U).

В пресс-релизе указано, что в соответствии с новым исполнительным указом, касающимся охраны границ США, временно приостанавливается обработка формы I-134A, а также онлайн-заявок на участие в программе и запросов на финансовую поддержку, пока не будет пересмотрено соблюдение условий U4U в соответствии с указом.

Как отмечало издание The New York Times (NYT) 25 января, данная приостановка затрагивает «ключевую» инициативу, которая позволяла украинцам временно въезжать в США при наличии финансовых спонсоров.

По данным издания, к сентябрю 2023 года более 150 тыс. украинских граждан стали участниками этой программы, обеспечивающей возможность их пребывания в США на протяжении двух лет вместе с близкими родственниками.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. эмигрантов из РФ застряли на границе Мексики и США.