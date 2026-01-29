«Почему мы должны за них платить?»: Киргизия потребовала от Россия лечить семьи мигрантов бесплатно

В Госдуме прокомментировали обращение Киргизии в суд Евразийского экономического союза по вопросу медицинского обслуживания мигрантов. Об этом пишет РБК.

Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что позиция России основана на необходимости разгрузить государственные поликлиники. Он подчеркнул, что, хотя экстренная медицинская помощь оказывается всем без исключения, плановое лечение должно финансироваться иначе.

По словам парламентария, работающие мигранты и члены их семей имеют возможность самостоятельно приобрести полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Леонов обратил внимание на значительную финансовую нагрузку на бюджет, отметив, что за последние пять годы на лечение незастрахованных приезжих были потрачены миллиарды рублей. Ранее он уже вносил предложение сделать приобретение полиса ДМС обязательным условием для всех трудовых мигрантов при пересечении границы.

Киргизия направила иск в Суд ЕАЭС 27 января, требуя разъяснений по поводу обязательного медицинского страхования. Поводом стали отказы в выдаче полисов ОМС семьям трудовых мигрантов на территории России. В Фонде обязательного медицинского страхования Киргизии считают, что такие отказы нарушают положения Договора о ЕАЭС. Ожидается, что суд вынесет решение по данному вопросу в течение двух недель и это разъяснение станет основой для дальнейших переговоров между странами.

Ранее стало известно, как подготовиться к вспышке гриппа в феврале.