Михаил Гусман покинул пост первого заместителя гендиректора ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Об этом сообщило РИА Новости.

Правительство России провело кадровые перестановки в одном из ключевых информагентств страны. Михаил Гусман, занимавший пост первого заместителя гендиректора ТАСС, покинул должность по решению премьер-министра. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правовых актов.

Гусман занимал эту должность в агентстве с ноября 1999 года и был одной из самых заметных фигур в медиасфере. Под его руководством ТАСС расширил международное присутствие и укрепил репутацию ведущего новостного ресурса. За годы работы он стал лицом агентства, представляя его на крупных мероприятиях.

Ранее стало известно, что главреда популярного новостного телеграм-канала арестовали до сентября.