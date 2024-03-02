Михаил Мурашко поблагодарил врачей и медсестер в зоне СВО в рамках марафона Знание.Первые

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил перед участниками просветительского марафона Знание.Первые, который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

Отмечается, что лекция Михаила Мурашко состоялась в первый день программы и была посвящена современным достижениям медицины, а также героическому труду врачей. Слушатели из России и других стран с большим интересом отнеслись к этой теме и отметили важность внедрения инноваций современной медицины. Лекцию могли послушать не только участники ВФМ, но и все желающие — в прямом эфире круглосуточного канала Знание.ТВ.

«Цели медицины настоящего четко определены указом президента России и подтверждены в его послании Федеральному собранию 29 февраля: это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, и система здравоохранения России должна двигаться в этом направлении», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Кроме того, Михаил Мурашко обозначил приоритетные направления развития медицины, на которые рекомендовал обратить внимание участникам просветительского марафона Знание.Первые, среди которых было много представителей медицинских вузов и колледжей. Он отметил, что сегодня в стране, например, огромные перспективы, у биоинформатики и генной терапии.

Михаил Мурашко отметил и важность здорового образа жизни, который может нивелировать многие факторы риска и сделать так, чтобы они не реализовались.

«Не зря президент в послании к Федеральному собранию сказал: бросайте пить — вставайте на лыжи. Одна фраза отражает все, что нужно и современной молодежи и людям более старшего возраста. Общественное здоровье, организация в городах, деревнях пространства, нацеленного на популяризацию здоровых привычек, требует минимального количества ресурсов, но дает максимальный результат», — добавил спикер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ежегодное послание Владимира Путина было про заботу о людях.