Михаила Боярского после инфаркта выписали из больницы

В понедельник, 4 декабря, народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на свои собственные источники.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации артиста в больницу, и некоторые родственники Боярского заявляли, что он перенес инфаркт. Позже после оказанной медпомощи артиста перевели в обычную палату, где он провел еще несколько дней.

Сейчас также известно, что Михаила Боярского выписали из больницы, он себя хорошо чувствует, пишет издание.