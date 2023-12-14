Михаила Собакина избрали главой подмосковного Чехова
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Михаил Собакин был избран главой городского округа Чехов, решение об этом было принято в ходе заседания Совета депутатов. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Чехов избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — говорится в сообщении.
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