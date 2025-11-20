Михайлов день 21 ноября: что запрещено делать по народным приметам и традициям

В пятницу, 21 ноября, по народному календарю отмечается Михайлов день, совпадающий с православным праздником — Собором Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил считается защитником верующих от зла, пишет « Вдумчивый сибиряк ».

В мире 21 ноября отмечают Всемирный день телевидения, День бухгалтера и День работников налоговых органов в России, а также День приветствий, День без музыки, День светящихся окошек, День имбирного пряника и День начинки.

В Михайлов день принято посещать храм, молиться за здоровье близких, просить защиты от неприятелей и благословения новоселья. Считается хорошей приметой печь калачи и пироги для достатка в доме, а благотворительность и помощь нуждающимся привлекают удачу. Для укрепления здоровья традиционно парились в бане.

Народные приметы указывают на запреты 21 ноября: нельзя заниматься тяжелым трудом, брать в руки острые предметы, шить, резать ткань или вязать. Работа ради сиюминутной прибыли может привести к финансовым потерям. Плохой приметой считается мытье головы — якобы смывает разум. Не рекомендуется ругаться или критиковать близких.

Прогноз погоды по приметам: мороз утром предвещает сильные снегопады зимой, туман — мягкую зиму до 19 декабря, ясный солнечный день — суровую зиму. Иней на деревьях сулит хороший урожай овса, а мокрый снег — позднюю весну с большим количеством осадков.

