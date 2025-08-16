Микро-пенсии стали новым трендом зумеров

По ее словам, зумеры все чаще работают интенсивными периодами по 8-9 месяцев, после чего устраивают себе длительный перерыв на 2-3 месяца, а иногда и до года.

Как отметила Ряжеская, этот феномен особенно заметен в профессиях с высокой эмоциональной и физической нагрузкой, в таких сферах, как, например, общепит. Молодые люди быстро выгорают и нуждаются в продолжительном восстановлении.

«В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы», — отмечает HR-директор.

По словам специалиста, назвать такой тренд ленью нельзя. Она считает, что нынешнее поколение ценит баланс между работой и личной жизнью. Молодые сотрудники готовы интенсивно трудиться, но затем обязательно возьмут паузу для путешествий или саморазвития.

Интересно, что после таких «микро-пенсий» многие не возвращаются в прежнюю профессию, а пробуют себя в совершенно новых направлениях. Это стало возможным благодаря росту числа высокооплачиваемых позиций — в 2025 году 31,9% россиян получают более 100 тыс. руб., что позволяет делать финансовые «подушки безопасности».

