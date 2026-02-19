Микротрещины, ржавчина и примерзшие двери: чем реально грозит мойка автомобиля в мороз

Зимой перед каждым автовладельцем встает дилемма: мыть машину или не мыть. С одной стороны, хочется, чтобы авто было чистым, с другой — мойка в мороз может обернуться серьезными проблемами. В интервью «Российской газете» автоэксперт Ярослав Кукарин предупредил , что неправильная зимняя мойка способна убить кузов быстрее, чем годы эксплуатации.

Резкий перепад температур — главный враг краски. Когда на ледяной кузов попадает теплая вода, возникают микротрещины, которые незаметны глазу, но со временем расширяются. В них попадают вода и реагенты, замерзают и разрушают покрытие изнутри. Результат — очаги коррозии, которые лечатся только перекраской.

Как отметил эксперт, самое страшное происходит не снаружи, а внутри. Грязь, песок и химия попадают в скрытые полости, смешиваются с водой и превращаются в абразивную массу. Она замерзает, оттаивает и методично уничтожает антикоррозионное покрытие. Швы отслаиваются, металл ржавеет, и спасти машину может только дорогостоящий ремонт. А если не спасать — стоимость авто на вторичке резко падает.

Кроме того, вода остается в пазах уплотнителей и зазорах: на морозе она превращается в лед, который примораживает двери и багажник. Попытка открыть силой может привести к разрыву резины, и тогда герметичность салона будет потеряна навсегда. Внутрь начнут попадать вода и грязь, стекла будут потеть. Та же участь ждет замки и личинки — их может просто заклинить.

По словам Кукарина, если машину плохо просушили, на подвеске, тормозах и навесных элементах образуются ледяные наросты. Они создают дополнительную нагрузку, вибрации, могут блокировать ход подвески и мешать работе рулевых тяг. Тормоза начнут подклинивать, появляются скрипы, а лед на подкрылках и бамперах ускоряет появление трещин и отрыв клипс.

Эксперт отметил, что перед мойкой машина должна постоять в теплом помещении, чтобы кузов прогрелся, иначе резкий перепад температуры убивает краску. После мойки нужно продуть или протереть все проемы, замки, петли и зоны уплотнителей. Резиновые элементы и замки нужно регулярно обрабатывать силиконовой или специализированной смазкой — они отталкивают влагу и не дают им примерзать.

