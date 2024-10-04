Миляев сформировал новый состав правительства Тульской области

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области, избранный в сентябре, сформировал новый состав правительства региона. Михаил Пантелеев, который ранее занимал пост первого заместителя губернатора, остался на этой позиции, сообщила пресс-служба правительства области.

«Михаил Юрьевич Пантелеев назначен первым заместителем губернатора — председателем правительства. Галина Ивановна Якушкина теперь будет заместителем губернатора — руководителем аппарата правительства и начальником главного управления государственной службы и кадров», — указано в сообщении.

Также на должности заместителей губернатора были назначены Ярослав Раков, прежде возглавлявший Министерство информации, связи и открытого управления, и Наталья Архипова, управлявшая Министерством правового обеспечения исполнительной власти региона.

Кроме того, определены новые заместители председателя правительства и руководители нескольких министерств. Пресс-служба ранее информировала о том, что Миляев утвердил обновленный состав правительства и структуру исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Бахчиванджи состоялась выездная администрация.