Миллиардер Лаудер потребовал от UBS новые компенсации жертвам холокоста

Рональд Лаудер, миллиардер и президент Всемирного еврейского конгресса, стремится к получению дополнительных компенсаций для переживших Холокост от швейцарского банка UBS. Он считает, что выплаты в размере $1,25 млрд, произведенные швейцарскими финансовыми институтами около 30 лет назад, недостаточны для возмещения ущерба потомкам жертв геноцида, организованного нацистской Германией.

Как отметило агентство Bloomberg, Лаудер, наследник косметической империи Estee Lauder, сыграл ключевую роль в заключении соглашения 1998 года о выплатах родственникам жертв Холокоста от швейцарских банков.

В разговоре с агентством он заявил, что, по его мнению, банки должны выплатить гораздо большую сумму, оценивая потери примерно в $5-10 млрд, и выразил намерение не допустить повторения подобной ситуации.

В конце 1990-х годов против швейцарских банков был подан ряд исков в окружной суд США. Истцы утверждали, что банки намеренно скрывали вклады жертв Холокоста и сотрудничали с нацистским режимом, принимая на хранение незаконно присвоенное еврейское имущество.

В качестве ответчиков выступали United Bank of Switzerland (UBS), Credit Suisse и Компания швейцарского банка, впоследствии объединившаяся с UBS. В 1998 году стороны достигли рамочного соглашения, по которому UBS и Credit Suisse обязались выплатить истцам компенсацию в размере $1,25 млрд в обмен на отказ от дальнейших претензий к банкам и правительству Швейцарии.

В 2020 году Лаудер вместе с союзниками возобновил усилия по получению дополнительных компенсаций от UBS. Этому решению способствовали сведения, полученные Центром Симона Визенталя, о 12 тыс. нацистов, бежавших в Аргентину и имевших швейцарские счета, где хранились средства, отнятые у евреев. Некоторые из этих счетов оставались активными до 2020 года. При поддержке Белого дома и Конгресса было возобновлено расследование, в ходе которого изучаются архивные материалы.

Лаудер утверждает, что UBS может столкнуться с требованиями о выплате компенсации в размере нескольких миллиардов долларов. Однако, по информации Bloomberg, до завершения расследования невозможно точно оценить потенциальные убытки банка.

Ранее сообщалось, что нацистские документы обнаружили в архивах Верховного суда Аргентины.