Миллиардер Рыбаков не смог выкупить права на альбом Гуфа «Город дорог»

Игорь Рыбаков, челябинский предприниматель с миллиардным состоянием, не сумел реализовать свой замысел по приобретению прав на дебютный альбом «Город дорог» рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, с целью его последующего удаления со всех стриминговых сервисов. Об этом бизнесмен сообщил в рамках программы «Центральный канал», запись которой можно найти в социальной сети «ВКонтакте».

Рыбаков рассказал, что начал переговоры с продюсером Антоном Прониным. Однако, как только он озвучил свой план об удалении «Города дорог», Пронин категорически воспротивился этому, заявив, что в бизнесе такие методы неприемлемы.

Миллиардер также подчеркнул, что решение о покупке прав на альбом было принято импульсивно. Теперь же он рад возможности перенаправить выделенные средства на поддержку талантливых детей.

Кроме того, он выразил удивление тем, что сам Гуф не проявляет интереса к выкупу «Города дорог», с которого Пронин, по его словам, уже 20 лет извлекает значительную прибыль за счет прослушиваний.

Ранее Роскомнадзор объяснил процедуру блокировки альбома Гуфа «Город дорог».