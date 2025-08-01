Роскомнадзор объяснил процедуру блокировки альбома Гуфа «Город дорог»

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировал возможность ограничения доступа к альбому рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) «Город дорог». Процедуру блокировку ведомство объяснило РИА Новости.

Отмечается, что подобные решения принимаются исключительно на основании судебных решений — в этом случае вопрос может рассмотреть Московский городской суд, если правообладатель подаст соответствующий иск.

Процедура блокировки контента будет стандартной. После вступления в силу решения суда Роскомнадзор направляет предписание площадкам ограничить доступ к материалам.

При этом ведомство подчеркивает, что рассматривает все обращения в установленном порядке, а граждане могут сообщать о потенциально запрещенной информации через специальную форму на официальном сайте.

Накануне стало известно, что российский миллиардер Игорь Рыбаков захотел выкупить права на альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех музыкальных площадок.

Предприниматель объяснил этот шаг личной историей — в молодости он сам боролся с алкогольной зависимостью, и именно этот альбом, по его словам, стал саундтреком его «темных времен».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сервис по измерению скорости интернет-соединения Speedtest.