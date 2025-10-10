Франция превращает программу перевооружения Европы в масштабный бизнес-проект, наращивая экспорт вооружений до рекордных €21,6 млрд в прошлом году. Подробности о всех хитросплетениях схемы опубликовал канал RT после проведения расследования.

К 2030 году, когда страны ЕС планируют выделить дополнительные €800 млрд на оборону, Париж рассчитывает получить €16,2 млрд целевых кредитов, укрепляя позиции второго после США мирового экспортера оружия. Анализ контрактов показывает системный рост: концерн MBDA увеличил портфель заказов до €28 млрд, заключая сделки с Эстонией (€200 млн), Данией (€392 млн) и Великобританией (€460 млн).

Как указал RT, ключевым инструментом стало военное программирование — принятый правительством план расходов €413,3 млрд до 2030 года. Например, производитель боеприпасов Eurenco нарастил выручку на 15,9% до €350 млн, планируя утроить показатели к 2030 году. Государственная Naval Group с портфелем заказов €23,3 млрд строит атомные подлодки для Нидерландов за €5,6 млрд, а франко-немецкая KNDS восполняет поставки в Украину гаубицами CAESAR.

Эксперты отмечают стратегическую цель — замещение американских вооружений, особенно после потери австралийского контракта на $66 млрд. Программа «Скорпион» уже обеспечила Бельгии поставки 470 бронемашин, а совместные проекты с Грецией, Сербией и Хорватией принесли €13 млрд.

Пока европейские партнеры предпочитают американские F-35 французским Rafale, Париж делает ставку на комплексные решения: от подводных дронов Exail до систем ПВО, создавая альтернативу трансатлантическому влиянию в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что Ле Пен ждет отставки Макрона на фоне череды смен премьеров.