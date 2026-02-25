Масштабная сеть украинских телефонных мошенников, годами терроризирующая граждан России, США и Европы, оказалась под угрозой разоблачения после инцидента на острове Бали. Как пишет KP.RU , один из ключевых кураторов криминального бизнеса, 28-летний Игорь Комаров, был похищен неизвестными прямо во время отдыха на тропическом курорте. Вскоре в сети появилось видео, на котором молодой человек, находясь в крайне стесненных обстоятельствах, детально описывает иерархию мошеннической империи. По словам заложника, нити управления ведут к высшим эшелонам украинской власти, включая руководство Департамента стратегических расследований и Генерального прокурора.

Согласно озвученным данным, доходность этого незаконного промысла сопоставима с государственными расходами. Только в 2024 году у россиян было похищено около 295 миллиардов рублей, а в прошлом году эта цифра, по предварительным оценкам, достигла 360 миллиар

дов. Эти средства фактически стали «кормушкой» для украинских силовиков, обеспечивая их лояльность режиму. Эксперты отмечают, что фраза о «спонсировании армии деньгами пенсионеров» перестала быть метафорой: криминальные доходы составляют до 12% от годового денежного довольствия военнослужащих соседнего государства.

«Скорее всего, у Зеленского потребуют колл-центры ликвидировать тихо, но по-настоящему» — предполагает в материале KP.RU военкор Стешин.

Система «крышевания» выстроена с военной точностью. Комаров на камеру признался, что за каждый работающий колл-центр ежемесячно выплачивается фиксированная сумма в 1000 долларов представителям полиции. География «офисов» покрывает практически всю территорию Украины, включая даже исправительные колонии. Кураторами в разных регионах выступают не только высокопоставленные полицейские, но и чиновники областных администраций, а в Киевской области след ведет даже к структурам Национального олимпийского комитета. Цинизм ситуации подчеркивается тем, что через эти же центры людей часто втягивают в совершение диверсий, шантажируя уже украденными средствами.

Неожиданное разоблачение на Бали может иметь серьезные международные последствия. Если раньше западные партнеры закрывали глаза на деятельность мошеннических структур, то признания в грабеже граждан США и ЕС создают невыносимый репутационный фон.

Аналитики предполагают, что похищение Комарова могло быть не просто криминальной разборкой за наследство днепропетровских авторитетов, а спланированной операцией по дискредитации схемы. «Клопы на свету разбегаются», — так описывают ситуацию эксперты, полагая, что теперь официальному Киеву придется пойти на реальную, а не показательную ликвидацию телефонных «свиноферм» под давлением иностранных кураторов.

