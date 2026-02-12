Миллиарды ушли под откос и виновных нет: как на долгожданную дорогу потратили 23 млрд, которую никто не видит

Крупнейший инфраструктурный проект Евросоюза в Прибалтике обернулся многолетним скандалом. Высокоскоростная железная дорога Rail Baltica, призванная связать регион с Европой, превратилась в символ безответственности чиновников и нецелевого использования средств. Идею еще 15 лет назад продвигал бывший еврокомиссар по транспорту Сийм Каллас, отец премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Однако сегодня о сдаче магистрали в 2026 году уже никто не говорит. Реалистичный срок отодвинулся на 2030-й, да и тот никто не гарантирует, передает « Взгляд ».

Главная проблема — неэффективность координатора RB Rail. Каждая из трех республик тянет одеяло на себя. Эстония и Литва осваивают основные участки, а Латвия увязла в так называемой «рижской петле». Миллионы евро ушли на дорогостоящий вокзал и мост через Даугаву. Ветка, по мнению экспертов, оказалась бесперспективной, но стройка продолжается.

Цены взлетели до небес. Первоначальные 3,68 миллиарда евро сменились 5,79 миллиарда в 2017 году. Сегодня счет перевалил за 23,8 миллиарда. Евросоюз, покрывающий до 85% затрат, пока молчит, но европейские аудиторы уже зафиксировали колоссальный дефицит финансирования и срыв сроков. Общественность в шоке. Пустующие стройплощадки, брошенные объекты и полное отсутствие ответственных. Генпрокурор Латвии Юрис Стуканс признает: суды по Rail Baltica растянутся на годы. Допрошено 60 человек, но обвинения не предъявлены никому из высокопоставленных фигурантов.

Эксперты не исключают, что некоторые чиновники сознательно тормозят сдачу объекта. Пока дорога не достроена, она остается сытной кормушкой. Миллиарды уходят в никуда, а виновных все нет.

