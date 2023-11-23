Миллион бывшей жене за гибель сына: отец бойца СВО заплатил алименты спустя 20 лет

Отец павшего бойца СВО выплатил алименты за счет средств, которые выделило государство после гибели сына. Будущий спецназовец Валерий Усольцев рос без папы. Мальчик родился в Куйбышеве Новосибирской области в 2002 году, а спустя год родители развелись.

По словам мамы Марины Литвиновой, ребенка она воспитывала одна, денег от бывшего мужа не получала. Да и сыном горе-отец не интересовался, пока однажды не объявился и не похитил Валеру.

«Так как отношения с моими новоиспеченными родственниками у меня изначально не сложились, я всячески препятствовала их общению с сыном. Но сын знал отца по фотографиям. Когда отец попросил о встрече, я отказывать не стала. Валера с папой и бабушкой пошли погулять на улицу, а я зашла домой, чтобы вынести белье. Выхожу — ребенка нет. Муж похитил сына», — вспомнила свою панику Марина.

Выяснилось, что родственники увезли мальчика в другой район города. Когда Валера вернулся после прогулки, сказал: «Мама, я больше не пойду с ними». Марина согласилась. Но затем у отца Валеры был день рождения, и бабушка слезно упрашивала взять внука. Литвинова привела сына, а потом он ей позвонил в час ночи и попросил: «Мама, забери меня отсюда». Женщина вызвала такси и помчалась по адресу. В доме она застала отталкивающую картину.

«Все пьяные: кто на ком лежит. А Валеру уложили спать с какой-то теткой необъятных размеров, и, по-моему, она вообще была раздетая. В общем, я сгребла сына и убежала, дверь так и оставила открытой. Домой приехали, а он плачет: «Никогда в жизни туда больше не пойду!» — рассказала Литвинова журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Потом папа появился в жизни сына уже перед проводами в армию.

«Смешно и грустно, но алименты бывший муж заплатил из денег, которые государство дало за потерю сына. Приставы сразу арестовали миллион и перевели мне», — призналась Марина.

Ранее мы писали, каким рос Валерий Усольцев и как стал военным.