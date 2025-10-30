Миллион за местонахождение: семья пропавшего Свечникова пообещала за него награду

Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова объявила награду 1 млн руб. за информацию о его местонахождении, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

С момента исчезновения спортсмена во время международных соревнований в Стамбуле прошло уже более двух месяцев. Пловец пропал во время заплыва в Босфоре 24 августа. С тех пор никакой информации о нем не было.

По данным SHOT, родственники Свечникова подали иск против организаторов соревнований. В ближайшее время их ждет многоэтапный судебный процесс, в ходе которого они надеются установить все обстоятельства трагедии.

Мать пловца сейчас находится в Стамбуле, где пытается добиться хоть какой-либо информации о ходе поисковых работ и возможном местоположении сына.

Родные надеются, что вознаграждение побудит людей помочь в поисках россиянина.

По одной из версий исчезновения, Свечникова стало плохо во время заплыва, и он начал тонуть под мостом Султана Фатиха. Предположительно, сильное течение могло снести его под одну из набережных.

Ранее стало известно об исчезновении еще одного человека в месте пропажи семьи Усольцевых под Красноярском.