Миллионеры начали массово покидать Великобританию
Каждые 45 минут из Британии уезжает один долларовый миллионер
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После прихода к власти в Великобритании лейбористов страну стали массово покидать долларовые миллионеры.
Это связано с тем, что в ближайшее время в стране изменится налоговая политика.
Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth сообщает британская газета The Times.
Отток богатых граждан вызван ростом обеспокоенности по поводу того, из-за грядущих нововведений в налоговой политике страну могут покинуть иностранные инвесторы, кроме того, может быть нанесен ущерб экономике.
Авторы публикации отмечают, что с момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер.
Ранее сообщалось о том, что лотерейный миллионер из ЯНАО рассказал, куда потратит выигрыш.