Миллионеры начали массово покидать Великобританию

После прихода к власти в Великобритании лейбористов страну стали массово покидать долларовые миллионеры.

Это связано с тем, что в ближайшее время в стране изменится налоговая политика.

Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth сообщает британская газета The Times.

Отток богатых граждан вызван ростом обеспокоенности по поводу того, из-за грядущих нововведений в налоговой политике страну могут покинуть иностранные инвесторы, кроме того, может быть нанесен ущерб экономике.

Авторы публикации отмечают, что с момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер.

Ранее сообщалось о том, что лотерейный миллионер из ЯНАО рассказал, куда потратит выигрыш.