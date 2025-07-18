Миллионные гонорары артистов из бюджета вызвали возмущение в Госдуме

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с требованием пересмотреть расходы на празднование 80-летия Победы над Японией, сообщает РИА Новости .

Поводом для обращения стали запланированные траты более 71 млн руб. из областного бюджета на организацию концертов и гонорары российских звезд эстрады. 3 сентября на Сахалине планируется празднование 80-летия окончания Второй мировой войны и Дня Победы над Японией.

Согласно имеющимся данным, на оплату выступлений приглашенных артистов выделяются значительные суммы: гонорар Полины Гагариной составит 23 млн руб., а Сергея Лазарева — 11,7 млн руб.

В своём обращении Останина подчёркивает неуместность подобных трат бюджетных средств. По ее мнению, в других регионах России оплата выступлений звезд обычно финансируется за счет спонсоров и крупных предприятий, работающих в регионе.

Депутат отмечает, что Сахалинская область обладает значительным экономическим потенциалом: здесь развита добыча полезных ископаемых, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая отрасль, рыболовство и судоходство. По ее мнению, именно бизнес-структуры могли бы взять на себя финансирование развлекательной части праздника.

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