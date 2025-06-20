«Миллионы — за один рубль»: Путин высказался о несправедливости приватизации

Глава государства Владимир Путин высказал мнение о том, что, несмотря на многочисленные нарушения и случаи несправедливости, сопровождавшие процесс приватизации в России, пересмотр и отмена итогов этого периода стали бы еще более ошибочным шагом.

Президент подчеркнул, что активы, чья реальная стоимость могла достигать миллионов, в ходе приватизации были приобретены за символическую цену в один рубль. По его словам, с позиций социальной справедливости, подобные решения были далеки от идеала.

Однако, как заявил Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, попытки вернуть приватизированное имущество обратно в государственную собственность лишь усугубят ситуацию.

В завершение, президент отметил необходимость разработки четкой нормативной базы, определяющей сроки давности для всех событий, связанных с приватизацией. Он выразил надежду, что это позволит окончательно закрыть данную тему и исключить возможность ее возвращения в будущем.

Ранее Путин заявил, что ситуация вокруг «Домодедово» не имеет ничего общего с национализацией.