Общественное движение «Зов народа» направило обращения в Генеральную прокуратуру и ФСБ России с требованием проверить информацию о систематическом вымогательстве денег у военнослужащих в одной из воинских частей. Соответствующий документ поступил в распоряжение интернет-издания « Абзац ».

Поводом для проверки стала публикация в Telegram-канале, где описывается случай с мобилизованным Игорем Коршуновым. Военнослужащий, проявивший себя в боях под Часовым Яром, после перевода в тыл был вынужден отдать 1,8 миллиона рублей некоему полковнику. В обращении движения также говорится о систематическом вымогательстве у всех новобранцев части так называемых «стартовых выплат» в размере двух миллионов рублей, которые, по словам военных, они так и не видели. Утверждается, что в схеме замешано командование, а сам Коршунов, попытавшийся обратиться в правоохранительные органы, столкнулся с угрозами и попытками дискредитации.

Руководитель «Зова народа» Сергей Зайцев выразил уверенность, что военная прокуратура и другие ведомства оперативно отреагируют на сигнал. Он отметил, что к таким делам обычно подключаются Министерство обороны и ФСБ, и вскоре появится правовая оценка ситуации. В случае подтверждения фактов виновные командиры понесут ответственность.

Ранее сообщалось, что Аюадминистраторов сети каналов осудили за вымогательство в Красногорске.