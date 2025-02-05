Виталий Милонов, депутат Государственной думы, в разговоре с News.ru высказал мнение, что для украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, есть только один путь, чтобы избежать угроз, связанных с проведением специальной военной операции, — это сдаться в плен российской армии.

Ранее украинские власти наложили запрет на выезд за границу для Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, для участия в частных мероприятиях, включая корпоративные. Причиной запрета стало то, что артист достиг призывного возраста. В связи с этим ему пришлось отменить запланированный гастрольный тур по Соединенным Штатам Америки в 2023 году.

Милонов с иронией заметил, что после мобилизации Данилко сможет использовать свои способности на передовой, и посоветовал артисту повременить отказываться от своего оригинального сценического образа.

«Самое лучшее, что он может сделать на войне, дам ему лайфхак, — это не переодеваться и в своем сценическом образе вызывать «Волгу» — радиочастоту для сдачи украинских бойцов в плен. В этом случае он точно останется в живых», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что некоторые украинские политики призывают к военным действиям, но сами не участвуют в них, отправляя на передовую других людей. По словам Милонова, те, кто открыто поддерживает украинскую армию, в конечном итоге будут вынуждены отправиться на фронт.

Ранее депутат Милонов пояснил необходимость закрытия «Битвы экстрасенсов».