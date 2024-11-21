Милонов назвал шуткой предложение давать многодетным семьям коня вместо машины
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Накануне ряд средств массовой информации написали, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проживающим в селах многодетным семьям заменить в качестве подарка от государства автомобиль на лошадь.
В беседе с сетевым изданием «Ломовка» парламентарий признался, что говорил такое. Но это было, скорее, шуточное заявление, а не какая-то готовящаяся законодательная инициатива.
«Это было шуточное замечание, касательно место производства автомобиля. Хотя в целом, если в добавок к машине людям живущим в сельском сельской местности будут предлагать лошадь оленя или корову бесплатно в добавок к машине в этом ничего плохого не будет», — сыронизировал Милонов.
Ранее депутат Милонов назвал«формой растления» помолвку режиссера Горобца с юной актрисой Александриной Олексюк.