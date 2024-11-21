Милонов назвал шуткой предложение давать многодетным семьям коня вместо машины

«Это было шуточное замечание, касательно место производства автомобиля. Хотя в целом, если в добавок к машине людям живущим в сельском сельской местности будут предлагать лошадь оленя или корову бесплатно в добавок к машине в этом ничего плохого не будет», — сыронизировал Милонов.