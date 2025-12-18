Милонов объяснил ажиотаж вокруг истории с квартирой Долиной массовой актуальностью проблемы

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что причиной масштабного скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной стали не скрытые силы, а высокая актуальность проблемы для большого числа россиян. Таким образом политик в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал версию военкора Романа Сапонькова о возможной причастности к истории третьих лиц.

Милонов заявил, что данный случай обнажил шероховатости в Гражданском кодексе, который был принят до возникновения современных вызовов и не учитывал нынешних проблем. По его словам, широкое общественное внимание к скандалу в итоге позволило сформировать единую правовую позицию по подобным делам, устранив существовавший ранее несправедливый перекос в их рассмотрении.

Политик выразил уверенность, что активное освещение истории в СМИ было вызвано не внешним влиянием, а тем, что ситуация оказалась болезненной не для одной покупательницы, а для множества жертв аналогичных схем. Милонов подчеркнул, что если бы проблема касалась только Долиной, о ней бы быстро забыли, но большое количество людей в похожей ситуации превратило историю в катализатор. Именно общественный интерес, по его мнению, способствовал ускоренному и тщательному рассмотрению дела Верховным судом. В заключение депутат вновь отверг теорию о «теневых режиссерах», заявив, что никакие внешние силы не придумывали этот скандал.

Ранее юрист заявил, что вопрос собственности квартиры Долиной закрыт навсегда, решение ВС обжалованию не подлежит.