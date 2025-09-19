Милонов потребовал жесткой ответственности за пропаганду зацепинга

Виталий Милонов, первый заместитель председателя комитета Госдумы, занимающегося вопросами семьи, предложил ввести суровое уголовное наказание за распространение идей зацепинга. Об этом он сообщил в интервью изданию «Лента.ру».

Депутат подчеркнул, что ключевой приоритет — защита тех, кто еще не вовлечен в данное опасное движение. По его мнению, требуется серьезная уголовная ответственность за любое продвижение зацеперства. Милонов считает, что необходимо блокировать группы в социальных сетях, занимающиеся пропагандой такого образа жизни, и привлекать к ответственности тех, кто их ведет.

«Зацеперство должно быть приравнено к виду психического расстройства. Потому что это по своей природе схоже с суицидом. Здесь, конечно, нужно этих людей лечить в психиатритрических больницах. Если же нет признаков психиатрии, надо посмотреть родителей, чем они занимаются», — заявил Милонов.

Он также выразил мнение, что в случаях отсутствия психических отклонений у зацеперов, следует обратить внимание на их семейное окружение и образ жизни родителей.

